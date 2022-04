Florence FALLIES

14 ans d'expérience dans la direction d'une équipe internationale de Support Technique de 18 personnes, chez un éditeur de logiciels d'analyse de code source et de prévention du risque informatique. Les problèmes remontés par les clients y sont complexes et très techniques.

De formation scientifique, l'identification de méthodologies de résolution de tels problèmes et leur application me passionne. Je suis aussi très attachée à la précision des réponses et au respect des SLAs, qui garantissent la satisfaction client.



Mes compétences :

Business Intelligence

Software developpment

Zendesk

Support technique

Jira

Management

Problem Solving

source code analysis

Project Management

SLA

Team Management

incident management

process deployment

SolidWork

Solid Edge

Bugzilla

C++

Confluence

FORTRAN

ITIL

Lisp

Microsoft Office

SDLC

Méthode agile

Service Desk