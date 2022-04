Florence FANET BOUVIER

Ma vie m'a dirigé dans le monde du maritime il y a de cela 30 ans. Des années riches en expériences professionnelles et humaines. Un métier vivant, passionnant et riche en contact, une ouverture sur le monde, des échanges internationaux. J'ai souhaité à travers ces années expérimenter tous les postes, export, import, consignation, transport, routing, booking, et commercial. J'aime me remettre en question, les défis sont ma vie, et j'aime cette citation

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles...".

je n'ai pas hésité à me remettre en question il y a quelques années, et je n'hésiterais pas à me remettre

Ma devise :

Sourire, Exprimer, Avancer, Inventer, Etonner, Partager.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

AP+ AKENEA