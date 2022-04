Florence FAUCONNIER

Utilisation professionnelle de langues étrangères appliquées à divers secteurs d activité : tourisme, droit, enseignement.

Connaissances culturelles partagées dans le cadre du travail, pour le bénéfice d un employeur, ou de clients constituant un public. Expériences professionnelles autonomes à l étranger de plusieurs années avec parcours évolutif. Occuper des postes extrèmement variés en marge de la poursuite d études supérieures m a permis d acquérir une connaissance profonde de la Finlande.

Langues étrangères très bien maîtrisées : Anglais et Finnois. Langue étrangère parlée couramment (guidages professionnels) : Espagnol.

Domaines d excellence : Traduction et Interprétariat de conférence : anglais français et finnois-français

Guidages pour clientèle francophone ou étrangère.

Je travaille avec le statut de profession libérale.