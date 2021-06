Florence FELLEY

MOVE UP, EN FRANÇAIS, C’EST: «PROGRESSE !», «BOUGE-TOI !», «VA VERS LE HAUT !»



Fondée en septembre 2006 à Gland (VD), la société Move UP SA propose des prestations de tout premier ordre dans le domaine des Ressources Humaines.



Forte d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs, elle est animée par deux associés qui souhaitent remettre la notion « de service » au goût du jour.



Move UP est une société dont les prestations sont taillées sur mesure pour chaque client.



Elle est active dans le recrutement de fonctions de direction, cadres et spécialistes ainsi que dans l’évaluation des collaborateurs et les missions spéciales RH.



www.moveup.ch





Mes compétences :

Construction

Génie civil

Immobilier

Recrutement