Florence FERCHAUD

Titulaire du BTS Négociation Relation Clients, j'ai rapidement eu l'opportunité de travailler comme assistante administrative.

Mes différentes expériences m'ont permis d'apprécier ce métier, et d'en découvrir un peu plus.



Aujourd'hui, je souhaite vraiment continuer vers cette voie, et pourquoi pas, me former afin d'obtenir toutes les compétences d'une assistante administrative.



Mes compétences :

Conflits stress mal être tensions démotivatio

Accueil physique et téléphonique

Italien

Pack Office Confirmé

Anglais

Musique

Assistance administrative

Résolution des conflits

Management

Stratégie