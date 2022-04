Florence FERET CHAPT

Je suis la fondatrice deArray, la plateforme de l'hébergement étudiant contre services.



Vous habitez ou travaillez sur le plateau de Saclay ?



Vous avez une chambre vide et recherchez des services pour faciliter un quotidien bien rempli ?

Accueillez un étudiant chez vous !



Il bénéficiera alors d'un logement étudiant bon marché pour étudier dans de bonnes conditions et vous obtiendrez en échange les services convenus avec lui à l'avance: garde d'enfants, aide ménagère, cours particuliers, simple présence.



Un deal gagnant/gagnant, humain et solidaire !



