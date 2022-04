Florence FERNANDEZ TARTIER

Aprés 20 ans d'espérience dans la vente et le marketing de services, j'ai acquis de solides connaissances quant aux techniques de ventes, animations d'équipes commerciales, gestion et organisation. Cette expérince terrain m'a permis de mettre en avant un bon contact humain qui a toujours facilité mes relations avec l'ensemble des intervenants. J'ai également éprouvé mon goût pour la formation, j'ai crée et animée des modules de formations et soucieuse de me perfectionner, j ai suivi un parcours au sein du Groupe IGS pour me permettre de progresser.

J'ai intégrer la Croix-Rouge en tant que formatrice aux gestes de premiers secours (PSC1/SST) et repris la coordination et la gestion d'une équipe de 25 personnes dans le cadre du marché des Journées de la Défense et Citoyennté. Disposant d'une bonne capacité d'adaptation, je serais trés heureuse de continuer à apporter mon expérince dans la formation et le conseil.



Mes compétences :

Marketing et communication

Management et encadrement d'équipe

Formation et animation

Conception de contenus pédagogiques

Organisation et planification