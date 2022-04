Florence FEYDEL

Diplômée en droit des affaires et sciences et techniques de communication des entreprises et comédienne,

j interviens en entreprise depuis 15 ans . Une écriture de sketch et animation sur mesure me permet de servir la communication de l entreprise , l 'associatif, l'institiutionnel ,le syndicat . Mon experience de one woman show me permet de transmettre en coaching individuel, aux cadres et dirigeants, l aisance et la structuration d'un discours en public .

Michelin , Groupe Suez, la Poste , Crédit Mutuel , Radio France Bleu, Vulacania , Super U , Valtom , Adie, Groue FBS France Businees School , Conseil général du Puy- de-Dôme m'ont fait confiance .