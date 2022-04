Florence FILEZ

Excellente organisation - Très bon relationnel - Forte capacité rédactionnelle - Esprit disruptif - Audacieuse



Coordination de Projets et optimisation de budget : Evénementiel / Editorial / RH

Négociation, gestion opérationnelle, logistique et technique, présence terrain, post-événement



Création d’outils marketing et supports de communication

Plaquette, e-mailing, newsletter, communiqué de presse, dossiers, bilans



Business development et prospection de nouveaux clients

Ciblage, identification, prise de contact, RDV, contractualisation, fidélisation



Community Management, Relations Publiques, Relations Presse, Relations Sociales

Organiser les échanges, animer, fidéliser et valoriser la communauté



Réalisation d’études et enquêtes

Elaboration de questionnaire, analyse des résultats, définition du plan d’action



Mes compétences :

Relations sociales

Gestion de projet

Communication interne

Gestion événementielle

Gestion des ressources humaines