Florence FILIA

Les métiers d'accueil et de services exercés dans le secteur du commerce et de l'hôtellerie, restauration, réception, représentent un secteur dans lequel j'exerce depuis plusieurs années.

Je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle orientation et élan à ma carrière professionnelle, en m'orientant vers un métier d'assistante commerciale et administrative ou de vendeuse, afin de pouvoir m'investir dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Vente, gestion administrative et commerciale

Management. Secteur restauration d'entreprise

Informatiques : traitement de texte, excel, logici

Réception hôtel