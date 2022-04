Florence FLAIX (COURT)

Après un début de carrière chez KELLY Services Intérim en 1995, où j'ai successivement occupé tous les postes opérationnels en agence, un congé parental et un bilan de compétences, j'ai repris une activité commerciale dans le domaine de l'intérim informatique pendant 3 ans dans une filiale du groupe Steria.

Suite au rachat et à la réoganisation complète de ma société, je suis retournée à mes premières amours et j'ai occupé durant un an un poste de consultante au sein de la société Compétences RH Recrutement, cabinet de recrutement généraliste appartenant au groupe Kelly Services.



La crise produisant ses effets, et le cabinet cessant ses activités, je voulais réfléchir durant les prochains mois à la suite de ma carrière.

Pas eu le temps de réfléchir... Me voici dans un nouveau métier et une nouvelle branche : Coordinatrice de projet dans la communication. C'est donc possible à condition d'y croire !



7 ans plus tard, du digital à la création, mon poste n'étant plus en adéquation avec ce que je suis, j'ai saisi une opportunité incroyable : passer d'un groupe de 15000 personnes à une start up nouvelles technologies big data de 15 personnes. Nouvelle ambiance, nouveaux métiers.



La vie est faite de choix qu'il faut savoir saisir.



Mes compétences :

Commercial

Informatique

Recrutement

Recrutement informatique

Ressources humaines