Formation et coaching individuel et d'équipe en entreprise

Accompagnement en cabinet privé à Levallois-Perret : coaching PNL & Hypnose ericksonienne

19 rue Pasteur 92300 Levallois-Perret

06 98 18 15 06

decide-go.fr



Interventions en entreprise dans les pays francophones



Mes compétences :

Développement personnel

Efficacité commerciale & Relation Client

Management d'équipe et transversal & Leadership