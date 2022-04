Florence FLORENCE SOYEZ

Florence Soyez

26 rue Daubigny

75017 Paris

Tel :0632662535

Mail :florence.soyez@orange.fr

mon site https://florencesoyez.wordpress.com/

Objet : candidature spontanée





Monsieur,



Etant de nouveau disponible, je me permets de vous proposer ma candidature en tant que graphiste soit en animation de personnage, soit à la recherche et création de personnage, idéalement, jai fait aussi de la colorisation sur Phoshop et du Story board.

Mon expérience en tant que mannequin et actrice ma donné les bases de lacting, cest pour ça que jai pris plaisir à inverser les rôles en animant des personnages.

Jai aimé vendre des jouets car jai gardé une âme denfant, jaime être avec eux, leur univers et leur faire plaisir.

Mon expérience en tant que graphiste ma initié à la colorisation sur Photoshop sur un court métrage en studio danimation puis sur une série télévisée. Jai bénéficié ensuite dune formation sur After effects. Et jai travaillé pour une Société où jai proposé des story boards pour une animation de produits, fait des photos produits, et animé en 2D avec incrustation produit en Stop Motion avec Dragon Frame.

Aimant peindre et dessiner depuis très longtemps, avec une grande sensibilité pour lArt en général et en particulier le dessin et la peinture jai trouvé de la magie à lanimer avec une joie denfant fascinée. Jai une grande admiration pour Hayao Miyazaki appréciant le trav