Florence FOËNIX

J’accompagne les entreprises dans leur communication digitale depuis 2003 : définition de la stratégie digitale, conception et réalisation des outils web, déploiement, mesure et optimisation des performances des différents leviers digitaux.

Champs d’intervention:

Sites, réseaux sociaux, référencement, campagnes de bannières, e-mailing et analyse d’audience

Conseil en stratégie digitale

- Gérer un portefeuille clients, sa fidélisation et son développement

- Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie et être leur interlocuteur clé au quotidien

- Elaborer des recommandations stratégiques, les présenter et gérer les négociations

- Superviser la création et la production avec les équipes opérationnelles

- Garantir le respect des budgets et des plannings

- Manager les chefs de projets et animer les réunions de travail

- Effectuer une veille régulière

Gestion de projet

- Participer aux études de cadrage

- Rédiger les cahiers des charges et les spécifications fonctionnelles

- Elaborer et respecter les budgets et les plannings

- Piloter, coordonner et suivre les projets, assurer un reporting auprès de la direction,

- Gérer les équipes de créatifs et de développeurs



Mes compétences :

Multimedia

Consultant internet

Marketing online

Marketing

Gestion de projets

Communication

Web

Internet

Digital

Account manager