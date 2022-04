Mon parcours professionnel Commercial-Marketing-Communication étant varié, j'ai été amenée à développer des capacités d'adaptation et de polyvalence fortement appréciées.



Communication & Marketing

. Mise en œuvre et gestion de projets de communication

. Organisation d’actions évènementielles (salons, congrès)

. Animation de la Force de vente (« team building »)

. Administration et mise à jour du site web



Suivi Commercial, Administratif & Financier

. Fidélisation et développement de la clientèle

. Suivi des dossiers en relation avec les clients

. Mise à jour du fichier clients

. Organisation de réunions, séminaires

. Validation devis, commandes et factures

. Suivi du budget, Comptabilité de gestion



Conception & Suivi de Réalisation

. Elaboration de différents supports de communication

. Création et mise en page de documents en PAO

. Recherche de prestataires, mise en concurrence

. Suivi de production d’imprimés et d’objets promotionnels



Maîtrise de l’outil informatique

. Pack Office : Word – Excel – PowerPoint - Publisher

. PAO : Illustrator, Photoshop

. Progiciels : SAP – ASW400 – CRM



Mon sens de la coordination, ma rigueur et mes atouts en coomunication me permettent de gérer des projets avec des collaborateurs internes et des prestataires externes, tout en respectant les contraintes de planning et en assurant la gestion du budget.

Prête à m'investir dans un nouveau domaine et une organisation différente, je suis disponible pour approfondir ces différents points lors d'un futur entretien.

Dans cette attente,

Cordalement,

Florence Fontaines



Mes compétences :

Anticipation

Commercial

Communication

Créative

Ecoute

Esprit de synthese

Marketing

Réactivité

Rigueur

Sens de l'écoute

Sens de l’écoute

Synthèse