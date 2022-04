Florence FORGEZ

Forte d’une expérience de 37 années dans le secrétariat du BTP, j’ai acquis une

solide connaissance des produits et des normes.

J’ai envi de mettre mon savoir faire au service d’une entreprise afin de

continuer son développement grâce à mon savoir dans le cadre de la RGE 2012,

des notions du logiciel Easy Energie, ainsi dans tous les tâches administratives.

Motivée avec une bonne faculté d’adaptation permettrai de m’intégrer dans

votre entreprise sous forme de contrat (exemple : mi-temps ou plus) ou

simplement par chèque emploi entreprise. Mon âge peut donner certain

avantages pour les cotisations.

Je vous propose d’effectuer une PMSMP (Période de mise en situation en milieu

professionnel), pour juger de mes capacités.

Je suis naturellement prête à me rendre disponible pour vous rencontrer, à

l’occasion d’un rendez-vous.





Mes compétences :

Développement commercial