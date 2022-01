Florence FOURNET ( FOURNET)

Responsable Paie et Administration d'une grande entreprise Normande, leader en Constructions Navales, composée de 450 collaborateurs, 80 intérimaires.

Passionnée par mon métier qui s'orchestre autour d'une veille juridique en perpétuelle évolution et des relations humaines riches.

Depuis 12 ans maintenant que j'occupe cette fonction au sein des constructions Mécaniques de Normandie.



Auparavant, une dizaine d'années, aussi, en tant que responsable paie et comptable dans un service de santé au santé.