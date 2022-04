Florence FOURNIER

Un matin d'Automne, un grain de sable commença son chemin, si petit qu'à l’œil nu, on ne le distingue même pas !!

Ce qui parait imperceptible, va au fil de son parcourt et de ses acquis, devenir tout d'abord indispensable à ceux qui ont mis tout leur cœur a l'ouvrage allant a leur abandon !

Si,cette alchimie est bien guidée, très vite l'Amour vous mènera au retour de ce dernier ...et vous en ressentirez une grande fierté d'Amour.



Mais avec votre humilité, vous n'en tirerez pas autre profit, que si ce n'est de la reconnaissance ,vous lui rendrait !

Puis enfin, vous saurez, oui vous "guides" que votre oeuvre est accomplie ...car l'être qui partait pourtant d'un grain de sable , regardez, respecter l'ETRE qui est VOTRE !

OUI vôtre , vôtre car chaque humain sur cette terre est une oeuvre unique !



Dites vous, tous et tout à chacun ! Que chaque année, chaque mois , chaque jour , chaque minute , seconde, depuis la première fois de vie (in vitro), alors que personne ne vous voyait !

Aujourd’hui vous êtes l'oeuvre de l'Amour de l' abandon de vos parents , don dans l abandon de toute son âme !

Alors, mettez en oeuvre que votre vie soit respectée à sa juste valeur et soyez fier de l être que vous serez , soyez de part vos actions quotidiennes désormais.. !

Respecter les valeurs , vos valeurs mais toujours humblement !



Chaque instant, vivez votre vie , chaque seconde est comptée, car nul ne sait quand l'heure sera !

Jouissez de chaque respiration que vous aurez , car la nature qui vous entoure vous héberge gracieusement !



Quoi de plus beau que cette nature , cette vie , ces vies qui nous entourent ! ?

Quoi de plus fort et impossible a détruire s'il est guidé par l'Amour !?

Quoi de plus douillet que de pouvoir être dans l' abandon de soi !?

......

Je vous souhaite à tous d'être autant que moi l’élevé de la vie ..., en apprentissage constant de cette si belle oeuvre, si belle que son humilité ensoleille qui sera rapproche ....!

Près, oui pres pour se réchauffer et savoir partager, la douce chaleur de l'Amour indéfini ...

Oui indéfini , car il se perpétue en chacun de soi et sans limite de temps ...........



*************************************************************

OUI TOUS A CHACUN.....Un matin d'Automne.....Une vie ....