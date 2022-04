Florence FUENTES LELANDAIS

Dans l'univers du transport international depuis 16 ans, j'ai commencé mon expérience professionnelle chez MSAS à Roissy au service aérien export vers l'Inde. A la création du département aéronautique (10 personnes), je suis sollicitée pour assister le responsable et démarre cette aventure très enrichissante professionnellement et humainement.

En 2002, cap au sud-ouest où j'intègre l'agence MSAS (devenu EXEL Freight) de Biarritz au poste d'opérationnel aérien export puis commercial : petite agence = grande polyvalence. En 2004, après un succès commercial d'envergure, je suis en charge de la mise en place de nos prestations chez un grand industriel aéronautique avec la création d'une agence (4 pers) en explant sur l'aéroport de Pau.

2005, j'intègre l'agence EXEL (devenu DHL Global Forwarding) de Bordeaux Mérignac en tant que cadre commercial jusqu'en 2011 où je décide de faire un break pour des raisons personnelles : 2 petits blondinets lancés dans la vie maintenant !

2014: changement d'univers, j'intègre l'équipe Kalamazoo ( imprimés et équipement scolaires) où je rencontre des personnes d'une grande richesse.

Aujourd'hui, nouveau challenge, je prends la direction de l'agence JLI-ST2S d'aquitaine avec plein de projets en tête et une bonne équipe pour les soutenir!



Mes compétences :

Microsoft Office

Prospection

Relations clients

Administration des ventes