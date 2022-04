Florence FULCHIRON (BRUN)

Actuellement admissible pour une formation en Qualité Sécurité Environnement, je recherche une entreprise pour mon alternance dans la Loire, la haute Loire ou le Rhône.



Je sais

- Suivre les procédures d'une manière rigoureuse

- Assurer la traçabilité et le suivi des non conformités

- m'intégrer dans un travail d' équipe

- m'adapter à différents processus

- animer un groupe de travail

- Etre efficace dans l'urgence



je suis

- Forte de propositions face à des problèmes rencontrés

- persévérante

- pragmatique

- intègre

- empathique

- capable de me remettre en question



Ma formation m'aidera à:

- devenir autonome en QSE

- connaitre la veille réglementaire des industries agroalimentaire, de la métallurgie...

- structurer le suivi des processus

- simplifier les procédures en fonction de l'entreprise

- connaitre des outils de management