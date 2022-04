Florence FUMEAUX

Depuis mon entrée dans la vie active je travaille dans

le domaine de la communication graphique.



Après un parcours professionnel dans des agences

de communications graphique et multimédia renommées

en tant que graphiste et Directrice Artistique,

je me suis installée à Montréal où j'ai fondé, avec

mon associé, les sociétés LALO DESIGN et PIXLAB qui

sont le reflet de notre passsion pour l'image

et les nouvelles technologies.



http://f.fumeaux.free.fr

http://www.pixlab.com



Mes compétences :

Édition

Graphisme

Hôtellerie

Internet

Internet & Multimédia

Multimedia

Photographie

Photographie panoramique

Publicité

Tourisme

Visites virtuelles