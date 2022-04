Mon expérience de plus de 12 ans dans le milieu des comités d'entreprise peut vous aider à développer votre service ou produit sur ce marché.

J'accorde une place importante pour le relationnel et aime les défis.

Alors si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pack office, Ciel Gestion Commerciale, Gestividéo