Florence GALLARD

Après la création sur Lyon avec Frédérique Belhomme du site idées-en-bulles, et l'organisation de salons conviviaux dans les Monts d'Or, ideesenbulles SHOW, le Miam d'idées en bulles ...je lance à Nancy (où nous vivons maintenant) en mars 2014 le blog local NancyBuzz.

Un joli succès qui ne se dément pas avec les jours et des visites quotidiennes au bout d'un an qui dépassent les 500 en nombre.



Ce blog traite de tout sujet sur la vie à Nancy, Expos, Patrimoine, Histoire, Adresses gourmandes, Recettes, Sorties du week-end ....

Un modèle économique qui fonctionne avec de la vente d'espaces, notoriété par visuels ou publi-rédactionnels, mais l'intérêt des lecteurs est avant tout préservé ! la clé d'une confiance qui s'instaure.

Une page facebook active, bientôt 2000 fans pour fêter le premier anniversaire de NancyBuzz !