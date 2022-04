Florence GARAMBOIS

Ingénieur des Techniques Agricoles, je bénéficie d'une expérience polyvalente de 10 ans dans diverses organismes et entreprises agricoles (animation, enseignement, techniques de production végétale).

Depuis 5 ans, je suis installée comme apicultrice professionnelle. Passionnée par ce métier, je suis ouverte à des opportunités qui me permettraient d'enrichir mon univers et mes expériences professionnelles. Mon principal intérêt se porte sur l'agriculture en général et sur l'apiculture et les techniques agricoles alternatives et innovantes (notamment l'agriculture biologique) en particulier.



Mes compétences :

Animation et montage de projets

Enseignement en agronomie

Techniques de productions végétales

Organisation de filières