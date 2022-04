Florence GARCIA

Etudiante à l’E.N.O.E.S depuis 2009 et ayant obtenu mon Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en 2011, j'ai validé mon Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) en décembre 2013.



En vue d’obtenir mon DEC (Diplôme d’Expertise Comptable), j'effectue actuellement mon stage de trois ans dans un cabinet d’expertise comptable franco-allemand, SOFRADEC depuis janvier 2014. J'offre ainsi offrir mes disponibilités, ma conscience professionnelle, ma facilité d'adaptation aux situations et mon désir d’acquérir une réelle expérience dans ce métier.







Mes compétences :

Maitrise Word ; Excel

Cegid

Sage

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Coala