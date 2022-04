Florence GAYET

VISEO Technologies est un cabinet de conseil & services, expert des nouvelles technologies.

Filiale du Groupe VISEO, nous délivrons les dispositifs numériques au service de la volonté d’accélération digitale de nos clients.

Nous sommes + de 400 ingénieurs spécialistes des processus de conception et de développement logiciel. Nous nous positionnions comme un accélérateur de technologies digitales au service d’une vision produit conçue et partagée avec notre client. Notre maîtrise du Système d’Information et des architectures d’entreprise consolide notre aptitude à concevoir des dispositifs robustes.

Nous avons mis au point la Factory Agile, pour répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les entreprises : une plateforme dédiée à la production de projets digitaux innovants en environnement web, mobile et objets connectés.

Les méthodes agiles, parfaitement maîtrisées et rigoureusement mises en œuvre, fournissent un cadre méthodologique et organisationnel clair et éprouvé. Nous maîtrisons enfin les nouvelles technologies afférentes au delivery de ce type de projet.

Si comme nous, vous souhaitez intégrer une culture d’entreprise axée sur la proximité, l’échange, le partage et vous aimez travaillez dans une ambiance conviviale sur des projets innovants et stimulants, n’attendez plus : rejoignez-nous !

http://www.viseo.com/fr/offre-demploi/ingenieur-developpement



Mes compétences :

Recrutement

Business Intelligence

Conseil

SAP

BO

J2EE

Décisionnel

Web

SSII

Lyon