Artiste Peintre.Dernière héritière vivante de l'Ecole de Paris.



¨Professeur d'Espagnol. détentrice des diplômes Sorbonne Paris IV et D.E.A. de Littérature Générale et Comparée Sorbonne Paris III.



Auteur auto édité

commercialisé chez le "publieur" B.O.D.

Voir couvertures et fiches de lecture chez Chapitre, Fnac, Amazon: Florence GAZMURI.

(Demande d'annulation de contrat commercial en cours)

Le Violon Vivant.

Temps accompli.

Le dictateur de la ville Morte.

-----------------------------------------------

Ré édition des livres publiés en 2006 en qualité d' auteur auto édité

Array .gazmuri.com



*Misha Gdansk

*Destinataire Inconnu

*Poèmes

*Grimoire divin et Abyssal

*Concert de silence et des Paroles

*Le peintre Hernan Gazmuri, l'héroïsme du peintre victime d'une infamie.

*La Clairière.



et en préparation Nouvelle version changée de:



*Le Violon Vivant

*Temps Accompli

Le Dictateur de la Ville Morte



Titres de livres en préparation fin 2015:



Thanatos

*Des mots

*IN MEMORIAM:

*Maman: Le Temps ne passe pas/ In Memoriam

www.florence-gazmuri.com



www.artactif.com/gazmuri



Galerie virtuelle









Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Auteur

Dessin

Dessin et peinture

Littérature

Peintre

Peinture