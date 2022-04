Florence GEOFFROY

Sous le nom NEMA se distinguent 3 structures juridiques à vocation complémentaires :



- NEMA SOLUTIONS : société d'ASSISTANCE TECHNIQUE de prestation en ingénierie dédiée aux activités industrielles.

Notre métier : Apporter des compétences transversales en offrant souplesse et réactivité dans les domaines suivants (Gestion de projet, HSE, Qualité, Commissioning...).



- NEMA PRÉVENTION : organisme de FORMATION et CONSEIL en prévention des risques professionnels (http://nemaprevention.extra-flash.com/ ).



- NEMA PREVANTILLES : FORMATION, CONSEIL et ASSISTANCE TECHNIQUE en prévention des risques professionnels situé en Guadeloupe et dirigé sur place par Marc LAFFONT qui sera votre interlocuteur privilégié.



Notre métier : ASSURER LA SANTE ET LA SÉCURITÉ DES SALARIES - GARANTIR LA TRANQUILLITÉ RÉGLEMENTAIRE DES EMPLOYEURS



- NEMA est habilité par l'INRS sous le N° 0314/2011/SST-1/10;



- NEMA est enregistré en qualité d'IPRP sous le N° 2013/033.



- Convaincue que la formation tout au long de la vie est le seul gage de progression professionnelle, je souhaite faire partager cette conviction au plus grand nombre.



La sécurité est au cœur des préoccupations des entreprises. La prévention n'est plus uniquement un outil de gestion de la responsabilité juridique. La mise en oeuvre d'une véritable politique de prévention des risques professionnels répond désormais en priorité à des enjeux humains et de management.



Ces 2 analyses m'ont décidé à créer NEMA PRÉVENTION, afin de proposer une alternative basée sur la qualité et la compétence.

Site internet : http://nemaprevention.extra-flash.com/



- Membre des DCF et secrétaire de l'association des entreprises du Parc d'Activité de Brais dans lequel NEMA est implantée (ABPE), je profite de mon énergie pour participer à la vie économique de ma région.



