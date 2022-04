Mon écoute m’a permis d’acquérir des compétences relationnelles.

Mon contact m’a permis de faire de la prospection de porte en porte ainsi qu’un bon accueil télé phonique et physique des personnes.

Ma rigueur m’a permis de faire du classement de dossiers et de tri de documents, de la réception de documents, de la gestion de planning et prise de rendez-vous, ainsi que la transcription de dictées par dictaphone