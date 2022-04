Florence GERTGEN

J'accompagne, je forme et je conseille des personnes en voie de développement et de changement, depuis plus de 20 ans. Mon credo: l'évolution ! Le développement des compétences, des modes de pensées, de l'attitude face à la réalité qui nous entoure. Je travaille sur les "croyances limitantes" qui obscurcissent notre vision et freinent notre expansion. La vie veut le meilleur pour nous, mais le voulons nous ? Sortir des conditionnements étriqués de notre éducation, de notre culture, de notre personnalité formatée, pour accéder au meilleur de nous même, voilà un challenge passionnant qui vaut d'être relevé!



Mes compétences :

Coach

Conseil

Développement personnel

Formatrice

Marketing

Marketing de réseau

MLM

Santé