Florence GHOMRI

Comptable Conseil au sein du CERFRANCE depuis 1999 après une expérience de vingt en cabinet d'expertise et une collaboration au sein d'une TPE.



J'envisage la mission comptable sur la base du besoin administratif et gestionnaire afin de répondre aux obligations légales en adaptation avec la taille et les acteurs, mais aussi en fonction des chiffres clés nécessaires au suivi et aux prises de décisions du chef d'entreprise.

En ce sens la connaissance de ce dernier dans ses fonctionnements personnels et celle de l'environnement est un temps important pour effectuer un accompagnement adapté.