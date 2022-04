Florence GICQUEL

Documentaliste de formation et de métier, j'ai exercé cette fonction 5 ans dans une entreprise de conseil (Eurequip) puis 15 ans dans la presse professionnelle au Journal 01 Informatique.

En 2000, j'ai choisi de réorienter ma carrière en intégrant le mastère de l'Esiee en IE.

Depuis cette date, j'ai partagé mon temps entre des interventions de conseil auprès d'entreprises ou de collectivités publiques sur la valorisation de leur information interne et des actions de formation dans différents environnements (formation inter / intra et université ou écoles).

J'ai intégré l'EBD Ecole de Bibliothécaires Documentalistes comme Directrice d'Etudes en septembre 2011 .



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Gestion de l'information

Ingénierie

Ingénierie pédagogique