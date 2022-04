Florence GILLES

Désormais convaincue que l’architecture est source d’émotions et qu’elle conditionne nos vies, je suis à l’écoute des autres et attentive au contexte afin de concevoir une architecture répondant aux besoins et aux désirs des individus. Mon environnement familial artistique m’a sensibilisée à l’art et notamment à la sculpture. Souhaitant lier théorie et pratique dans ma profession, je me suis orientée vers l’architecture. Ma formation a été le moyen de prendre conscience qu’un projet architectural est le fruit d’une dualité constante entre esprit rationnel et artistique, entre le concret et l’abstrait. Cette dualité m’a accompagnée tout au long de mes études et aujourd’hui je cherche à la mettre en pratique dans ma profession. Persuadée qu’une bonne cohésion d’équipe est source de résultat, je souhaite mettre à profit mon dynamisme et mon sérieux.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

Archicad

AutoCAD

Microsoft Office

Sketchup

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator