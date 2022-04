Florence GIRALDI

Actuellement en recherche d'emploi, je souhaite vivement participer à l'expansion d'une entreprise et mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte économique de plus en plus exigeant.



J’ai eu l’occasion de travailler dans des domaines totalement différents, et j’ai maintenant le désire d’intégrer une société de renommée dans l’objectif d’évoluer par la suite en qualité de chef de produit.



Je serai ravie de rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités d’organisation et ma capacité de travail.



Si ma formation et mes expériences peuvent vous être utiles, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.



Mes compétences :

Chef de produit

Luxe

Marketing

Mode