Florence GIRAUDET

Après 11 ans d'Assistanat commercial trilingue allemand/anglais au sein de la société CHIRON Technologies de Production, j'ai signé une rupture conventionnelle de contrat de travail à l'initiative de l'employeur en novembre 2011.

J'ai ensuite été en CDD dans la société SAPHYMO (91) au sein de laquelle j'assurai le Service Après-Vente (pièces de rechange, organisation de dépannages et de remises en état) de turbines à vapeur Siemens en étant en contact direct avec les clients français et l'usine Siemens en Allemagne.

Je serai donc sur le marché de l'emploi à partir du 1er juin 2012..



Mes compétences :

Services généraux

Réservation et Hébergement

Allemand conversationnel

Anglais

Marketing

Logistique

Vente

Organisation d'évènements