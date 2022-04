Florence GLANTENAY

23 ans de pratiques professionnelles au service d'élus et dirigeants des secteurs privés et publics dans la conception et la communication de projets et d'évènementiels, dans les relations presse ainsi que dans les échanges européens et internationaux



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Rédaction

Communication

Relationnel

Conduite de projet

Relations internationales

Relations Presse