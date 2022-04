Florence GOBICCHI

Société de conseil et d'accompagnement au développement du bien-être au travail auprès des collectivités, des services publics et des entreprises.



Valeurs ajoutées,



- accompagner le changement en agissant sur le bien-être physique et psychique des personnes,

- prévenir les risques psychosociaux et gérer les situations difficiles,

- développer les compétences relationnelles et améliorer la communication entre les personnes et les équipes.



Objectifs,



- Dynamiser l'image de l'institution,

- des personnes motivées et mieux préparées aux changements,

- répondre aux préconnisations du DU des RPS,

- diminuer le coût de l'absentéisme,

- fidéliser vos collaborateurs...



des prestations de service adaptées à vos enjeux avec un programme sur mesure et un accompagnement clés en mains :



- séminaires bien-être,

- séjours de ressourcement,

- Espace bien-être événementiel,

- ...



n'hésitez pas à me contacter au 06 33 25 63 05.



Mes compétences :

Gestion du stress

Santé au travail