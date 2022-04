Florence GODILLOT

Bonjour,





Je travaille dans le secteur de l'immobilier neuf et d'investissement;

Je suis gérante de Direct Conseil Immo qui propose aux conseillers immobiliers indépendants un sîte internet B to B de produits immobiliers neufs de différents promoteurs immobiliers au niveau national.



Pour plus d'info, contactez moi par mail ou via ce sîte



Mes compétences :

Assurance

Défiscalisation

Immobilier