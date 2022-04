Florence GORDON

Directrice de clientèle

HSK PARTNERS

janvier 2006 – Aujourd'hui (7 ans 11 mois)Clichy

Commercialisation et Gestion de Bases de Données BTOB et BTOC en France et à l’étranger :



- Analyse des besoins du client, interlocutrice priviliégiée auprès des agences de communication

- Commercialisation de fichiers (plans fichiers, comptages, devis…)

- Commercialisation de prestations complètes de Marketing Direct : campagne email, routage postal, Impression offset et numérique.

- Négociation et finalisation de la vente, Relances et Suivi

- Spécialiste du secteur du luxe



Mes compétences :

Réactivité