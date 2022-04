Florence GOUSSARD

J’accompagne les personnes ou les entreprises en proposant animations, formations et coaching en mixant les outils classiques de la PNL et de la communication non violente, sur le développement personnel, l’intelligence émotionnelle, la communication, la conduite du changement et les nouvelles pratiques managériales collaboratives.



Je forme régulièrement des directeurs d'agences et conseillers financiers à une nouvelle méthode de vente sur une conduite du changement, et une société de services à la personne à la gestion des conflits et la communication assertive.



Je peux me servir également de la pédagogie et des outils du théâtre puisque j’ai une compagnie de théâtre amateur et suis comédienne et metteure en scène depuis 20 ans.



Ma démarche est inductive afin que l’apprenant soit acteur par sa participation et sa prise de conscience. J’intègre toujours une vision d’intelligence émotionnelle et de sens au travail, valeurs qui me semblent essentielles à la motivation au travail et à la création de liens.



Je donne également des cours de communication aux étudiants en Publicité de l’IUT René Descartes (Paris 15e).



Mes compétences :

Chargée de formations commerciale et communication

Formatrice en gestion des conflits et communicatio

Animatrice Formation méthode de vente MTD

Chargée de cours de communication à René Descartes

Comédienne et metteur en scène d'une compagnie de