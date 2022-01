Depuis plus de 15 ans, j'ai toujours eu l'opportunité de travailler en contact téléphonique et physique avec le client, de façon aisée, grâce à mes capacités relationnelles et à mon désir de satisfaire toujours au mieux et au plus juste ses besoins, tout en remplissant mes objectifs.



Mes compétences :

Service client

Gestion de la relation client

Assistanat commercial

Réactivité

Organisation du travail

Travail en équipe