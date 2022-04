Florence GUIBBERT

Après avoir obtenu mon BAC G3 (commerce) en 1992, j'ai arrêté mes études et après plusieurs extras et cdd, j'ai été embauché en 1994 comme lingère chez Novotel Valence Sud.

En novembre 2014 j'ai été licenciée économique et j'ai choisi de me reconvertir.

Aujourd'hui après une formation d'Employée Administrative et une obtention du diplôme, je suis prête a m'investir dans ce métier.

C'est un métier que j'apprécie fortement car j' aime les contacts humains et le travail d'équipe ainsi que l'outil informatique comme toutes les nouvelles techniques et technologies de communication.

Mon stage effectué au sein d'une EHPAD, m'a conforté dans ce choix de métier.



Mes compétences :

Accueil et conseil clientèle

Mise en forme de documents

Microsoft Excel et Word

Gestion des stocks

Archivage, reprograhie et classement

Rapprochement commandes-bons de livraison-factures

Gestion des plannings

Traitement du courrier entrant et sortant

Comptabilité de premier niveau

Microsoft PowerPoint