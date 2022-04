Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des connaissances dans le secteur du transport et de l'administration.

Curieuse de nature, je m'adapte aux différents univers et souhaite trouver un emploi qui me permette de mettre en avant mes connaissances et mon expérience au service d'une entreprise.





Mes compétences :

Communication

Art

Culture