Florence GUILLET-VALLAT

Mon parcours professionnel ,depuis l'obtention de mon diplôme d'état d'infirmière en 1980, s'est construit sur plusieurs projets professionnels.

Acquisition et maitrise des activités infirmières, gestion des soins en secteur psychiatrique ,médecine ,réanimation, urgences, hospitalisation des urgences, endocrinologie. Par la suite l'autonomie du secteur libéral m'a permis de m'investir sur d'autres projets qui ont favorisé le développement d'autres compétences comme , gérer un cabinet libéral pendant 15 ans, conseiller les clients, former le personnel et les étudiants,transmettre des savoirs , des savoirs faire et être, participer à la rédaction d'un livre avec d'autres auteurs sur les soins en cancérologie, écrire des articles pour la presse professionnelle, participer à la prévention du cancer dans le cadre de l'Europe contre le cancer.

Source d'épanouissement, pendant cette période, j ai représenté la France lors de manifestations à l'étranger, auprès d'instances infirmières européennes en tant que vice présidente de l'AFIC(association française des infirmières en cancérologie) association dont j'ai pilote la branche libérale pendant 7ans.Ma compétence en anglais m' a permis de participer à des travaux et des projets européens notamment l'harmonisation des programmes de formation en soins infirmiers en cancérologie.

Pour valoriser mon expérience, j'ai repris mes études universitaires, j'ai effectue des stages en cabinet d'expertise comptable, de conseil en image, qui ont été riches de rencontres, d'enseignement et de diversité. Ces rencontres m'ont amené à diriger un pole opératoire dans une clinique chirurgicale, à élaborer des recommandations pour la mise en place d'un programme de prévention du risque légionnelle dans une autre clinique, à diriger une maison de retraite de 84 résidents.

Tout au long de ce parcours j'ai veillé à travailler selon les valeurs infirmières que j'ai défendues pour mener à bien tous ces projets



Mes compétences :

Pain management,Oncology

Management, conduite de projet, animation d'equipe