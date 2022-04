Florence GUIOT-ROUX

Après une année au CNRS où j'ai débuté une thèse sur la purification de l'Epoxyde de squalène cyclo-arthénol cyclase d'Asthasia Longa ... et où j'ai faillir mourir d'ennui, j'ai été embauchée par hasard chez IBM.



IBM cherchait à l'époque des diplomés scientifiques Bac+5 en n'importe quoi et offrait une formation rémunérée de 6 mois.

J'ai sauté sur l'occasion d'apprendre autre chose et ne l'ai pas regretté.



J'ai commencé comme chef de projet développement (grand système MVS, projet de gestion des Notes de Frais) pendant 2 ans, puis après 4 nouveaux mois de formation à la fonction "Technico Commerciale", j'ai pendant 7 ans exercé mes talents en avant-vente chez des clients VM (on dit maintenant z/VM) puis RS/6000 (ou Power p ...).



De 1998 à 2006, je me suis bien amusée à la "Techline", une hot-line pour IBMers et partenaires commerciaux en tant que leader technique de l’équipe support avant-vente System p/AIX (5 personnes).

Je conseillais les commerciaux et partenaires IBM sur la solution technique à proposer, et assurais la validité technique de l’offre commerciale. Je formais les partenaires sur l’offre System p. Je rédigeais des articles techniques (en anglais et français).



De 2006 à Mai 2017, je suis Architecte en Infrastructure de Systèmes d’Information.

Pour des projets de mise en œuvre de progiciels ERP, je dimensionne et propose l’infrastructure technique adaptée au besoin du client : matériel, logiciels et services.

Dans le cadre de la relation IBM/SAP, je suis l’interface technique avant-vente entre les 2 sociétés et participe aux réponses en commun aux cahiers des charges.



Depuis Juin 0217, je suis architecte avant-vente chez TeamWork (http://www.teamwork.net/ ), spécialisée en infrastructure SAP.



Mes compétences :

SAP

Infrastructure

Architecte

Avant-vente

AIX