Florence GUITTONNY

Gérante de la Société COMECOCONSULTANTS située à Marseille dans le 6ème, j'exerce depuis 1994 la profession de Consultante en Relations Humaines, Enseignante en PNL et en Hypnose Ericksonienne certifiée par la Society of Neuro-Linguistic Programming et Psychopraticienne en PNL et Hypnose Ericksonienne, titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie et membre individuelle de la FF2P et de Psy en Mouvement.



COMECOCONSULTANTS est une Société de Formation Professionnelle spécialisée dans les Ressources Humaines, la Communication, la Programmation Neuro-Linguistique et l'Hypnose Ericksonienne dans la région PACA. Elle apporte son expertise aux personnes, aux organisations et aux décideurs privés et publics pour construire des relations saines dans un environnement respecté.



Je vous invite à visiter notre site:



J'interviens dans la formation en communication et relation professionnelle dans le cadre de la formation continue aussi bien dans des Entreprises que dans des Instituts de formation.J'ai une expérience d'accompagnement de hauts dirigeants dans les Administrations et les Entreprises en France et au Maroc. J'enseigne la Programmation Neuro Linguistique (PNL) et l'Hypnose Ericksonienne et délivre des certifications pour les niveaux Technicien, Praticien et Maître-Praticien . J'interviens dans le milieu hospitalier en gestion du stress et de la relation personnel soignant/malade.

Je fais de la supervision de thérapeute et de formateur en individuel ou en groupe.



