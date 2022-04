Florence GUTIERREZ

Passionnée par le secteur de l'immobilier et forte de mes expériences dans ce domaine, j'occuperai un poste en alternance au sein du Groupe ADP dans le cadre d'un Master Management en Administration et Gestion Immobilière à partir de Septembre 2019.



Mes missions seront axées sur la gestion et le suivi du pilotage de la maintenance du patrimoine immobilier de l'entreprise, soit :

- des bâtiments tertiaires

- des bâtiments de restauration

- des entrepôts de fret

- des hangars avions



Mes compétences :

Analyse financière

Commercialisation de biens immobilier

Constitution dossiers de vente

Suivi clientèle

Gestion de projet

Suivi de budget