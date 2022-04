Florence HERARD DUCREUX

Mon objectif : Transposer mon expérience et mes compétences en BFI vers une nouvelle opportunité : l'aboutissement de 15 années d'expérience sur des fonctions opérationnelles puis d'organisation.



Compétences en gestion de projets : analyse des besoins, définition de

spécifications, mise en place de solutions, pilotage des réunions de travail avec les contributeurs internes sur différents projets fonctionnels, Go/NoGo,support utilisateurs



Organisation de transfert d’activités du middle au back office et de réorganisation.

Mise en place d’indicateurs de pilotage dans le cadre de l’amélioration continue.



Maitrise du pack office et des logiciels d’informations financières et trading BBG,

Reuters, Eurex, Business Object, Sigagip.



Administration du personnel d’un portefeuille de 200 personnes : embauche, fin de contrat, retraite, gestion des absences, du 1% patronal.

Recrutement et tutrice de stagiaires, animation forum pass pour l'emploi 2012, création de livrets d'accueils pour les nouveaux embauchés.



Anglais courant



Diplômée de l’Institut des Techniques Bancaires



Mes compétences :

Amélioration Continue

Banque

Banque Privée

Benchmark

Cahier des charges

Compensation & benefits

Formation

gestion de patrimoine

GPEC

KPI

Lean

Paie

Performance

Recrutement

Satisfaction client