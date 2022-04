Florence HERBAUT

Après avoir été diététicienne pendant de nombreuses années, j'ai choisi de me former en psychologie et hypnose pour proposer des outils aux nombreuses personnes dont le surpoids est une souffrance et qui s'enlisent dans des régimes inefficaces pour rien.

je suis maintenant installée au 41 rue de la Rochefoucauld à Boulogne Billancourt et vous propose des séances d'hypnose individualisée à votre problème.

Après une séance où j'évalue la réelle problématique de votre "surpoids", je vous propose une à deux séances d'hypnose en lien avec cette réelle problématique. J'ai donc un protocole différent pour chaque personne et vous constaterez certainement que je ne parle pas de poids pendant ce travail!