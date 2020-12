Florence HILLE

Doté d'un BTS Tourisme et d'une Thèse d'Histoire de l'Art à l'Ecole du Louvre, et pour finir l'Ecole de la chanson de Paris (entre 1992 et 1994), j'ai commencé ma carrière dans le domaine du tourisme et en particulier, l'hôtellerie de luxe (1988/1989), j'ai évolué ensuite dans le secteur de la communication (RADIAN CORRAL INTERNATIONAL), puis financier, bancaire entre 1991 et 1994,(surtout des établissements étrangers tels que la Midland Bank et Yamaichi France...), j'ai intégré la Lyonnaise de Banque du Groupe CIC à l'époque. Entre 1995 et 1996, j'ai décidé de m'octroyer 8 mois à l'étranger (USA), ce qui m'a permis de revenir à Paris regonfler d'énergie, et par hasard, j'ai eu une proposition d'emploi en tant que Négociatrice en immobilier dans un Groupe tel que ERA IMMOBILIER où j'ai passé un an, puis j'ai été recruté ensuite par le Groupe Guy Hoquet immobilier (1998/1999) dans lequel j'ai augmenté le CA de 70 à 86%, des agences du 11ème, du 9ème.... Début 2000, un ami, ancien Directeur de Abbey National, et ayant décidé de monter une START-UP, 123prêt.com, dans le secteur du crédit immobilier en ligne, me propose de l'aider à démarrer son activité auprès de lui, et l'Aventure commence. Mon poste d'Assistante HOTLINE me permet de guider les internautes internationaux sur notre site jusqu'à l'obtention en ligne de leur crédit en immobilier par nos banques partenaires. Suite à un accident brutal et soudain de notre Président, l'aventure a cessé malgré le soutien et l'importance des actionnaires, entre autre AXA Immobilier et une Banque suédoise réputée, les 18 salariés ont été licenciés, dont 3 ont été repris par Foncia qui a choisi de racheter le site. Tout en continuant une carrière artistique, je suis recrutée, par le biais d'un Cabinet de recrutement, dans le BTP/Ingénierie,(Freyssinet International), à la SETEC, en tant qu'assistante du Chef de Projet sur le chantier LVMH (réhabilitation des Boutiques Louis VITTON, Christian Dior), de Bernard Arnaud où les plus grandes entreprises françaises telles que l'Architecte Wilmotte & Associés, Bouygues, SPIE, KONE, SOCOTEC, BREDY, LEFORT-FRANCHETEAU, BALAS, GUINIER..., sont représentées. Ce dernier prenant fin en novembre 2003, je vais évoluer dans le milieu du BTP/Ingénierie jusque janvier 2007, en travaillant pour de grands Architectes dont l'Architecte en Chef des Monuments Historiques, et différents Bureaux d'études tels que Méthodes & Pilotage, PROJETUD et enfin, le Groupe SLH Holding. Ce sont finalement mes 4 ans de commercial dans l'immobilier et mes 5 ans dans le BTP qui m'ont amenée dans le cadre de mon activité d'aujourd'hui. Le Cabinet de recrutement qui a décidé de m'intégrer, ITTAKA, existait depuis 1 an, et cherchait une Consultante pouvant développer leur département BTP/Ingénierie, et récupérer quelques clients égarés. Défi que j'ai voulu relever. Ce Cabinet a pris de l'ampleur puisque nous avions démarré à 5 commerciaux début 2007, et en août 2008, nous étions une trentaine de salariés dont 12 commerciaux dans différents secteurs en développement. Suite à un désaccord avec ma direction sur la gestion globale de l'entreprise, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, mes clients souhaitant ardemment me suivre. J'ai donc créé ma propre structure en avril 2009, et j'en suis ravie, car malgré les difficultés d'être son propre patron, je ne regrette rien et suis toujours passionnée par mon activité. Depuis peu de temps, je me suis associée mais reste actionnaire majortiaire, et Présidente de mon Cabinet de recrutement, Chasseur de Tête spécialisé dans le détachement des cadres du BTP/Ingénierie tant en France qu'à l'étranger : Amérique du Sud, Afrique, Ukraine...



Mes compétences :

Bâtiment Travaux Publics

Chasseur de tête

Internet - WORD - EXCEL - POWERPOINT

Conseil RH

immobilier

Responsabilité civile